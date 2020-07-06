السعودية تكرم جيشها الأبيض في موسم الحج.. وتعلن خطة استثنائية لضيوف الرحمن

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، عن المعايير الصحة لاختبار الحجيج في موسم الحج الذي يأتي استثنائيا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قررت الرياض إقامته بأعداد محدودة من المقيمين.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت وزارة الحج والعمرة إن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج.





وأعلنت الموافقة على أن تكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70% من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأضافت أن اختبارهم سيتم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.





وعن غير المقيمين، قالت الوزارة إن الأولوية ستكون ممن لا يعانون من أي أمراض مزمنة ولمن لديهم شهادة اختبار كورونا "بي سي آر" تثبت خلوهم من الفيروس، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.





وأشارت إلى أن من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa) الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الإثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة.





وتابعت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيًا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.





وأكدت الوزارة على وضعها خطة استثنائية لتنفيذ الحج تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.



