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رياضة

علي معلول يشارك جمهوره بصورة من تدريباته استعدادا للدوري

الإثنين 06/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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رنا اشرف
‎نشر على معلول نجم النادى الأهلى صورة جديدة له من خلال خاصية الاستورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".  

وظهر من خلال تدريباته الرياضيه استعدادا لعوده الدورى. 


  يذكر أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.  

  وشدد الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات.   

 وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا‎.

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