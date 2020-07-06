علي معلول يشارك جمهوره بصورة من تدريباته استعدادا للدوري





وظهر من خلال تدريباته الرياضيه استعدادا لعوده الدورى.









يذكر أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد الدكتور اشرف صبحى وزير الرياضة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات.





وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا‎.



