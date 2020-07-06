بعد وفاته بلحظات.. أحمد موسى يكشف دور الفريق العصار في 25 يناير و30 يونيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، له دور كبير في حماية مصر عقب أحداث 25 يناير، وكان له علاقة كبير بالإعلام والسياسيين في تلك الفترة، مشيرا إلى أنه في فترة 30 يونيو كان مسئولا عن ملف العلاقات المصرية الأمريكية.





وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن سافر إلى الولايات المتحدة ليكشف كذب الجماعة الارهابية ويوضح أن 30 يونيو ثورة الشعب المصري، لافتا أنه في لحظة واحدة تحول دفتر عزاء للفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.





وقدم موسى التعازي إلى مصر والمصريين وأسرته، مرددا: « الفريق العصار قدم الكثير لمصر والمصريين في أصعب الظروف».





توفي منذ قليل الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد صراع مع المرض، بعد أيام من منحه رتبة فريق.