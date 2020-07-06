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أخبار العالم

الكبار يحتفظون بحقائبهم .. فرنسا تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة كاستكس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:08 م
حسام رضوان
أعلنت فرنسا اليوم الإثنين، تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جان كاستكس، الذي جاء خلفا لإدوارد فيليب بعد استقالته يوم الجمعة الماضي.

ووافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تشكيل الحكومة التي قدمها له جان كاستكس بعد مفاوضات جرت طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

وفي التشكيل الجديد، احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم، الذين سيستمرون حتى نهاية النصف الثاني من فترة ماكرون الرئاسية في مايو 2022.

حيث احتفظ وزير الخارجية جان إيف لودريان بمنصبه، وك1لك وزيرة الجيوش فلورنس بارلي، ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، ووزير صحة أوليفييه فيران، ووزير التعليم جان ميشال بلانكير.

وعين روزالين باشلو وزيرة للثقافة،  وجيرالد دارمانتين وزيرا للداخلية، وإريك دوبون كوريتي وزيرا للعدل.

ومن المقرر أن يجتمع كاستكس مع أغلبية البرلمانية اليوم، كما سيلقي خطابا أمام البرلمان خلال الأسبوع الجاري للحديث عن سياسة وأهداف حكومته.

كما سيعلن في وقت لاحق عن أسماء وزراء الدولة بعد الجلسة الأولى للحكومة الجديدة يوم الأربعاء المقبل.

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