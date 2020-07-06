AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الحضري متحديا مهاجم الأهلي: "لو سجلت فيا جولين هديك قفاز أمم إفريقيا هدية"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق فيديو جديدا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وظهر عصام الحضري في الفيديو برفقة مهاجم النادي الاهلي "أليو بادجي"، وهما يؤديان تدريبات بدنية لرفع مستوي اللياقة لديهما.


وتحدى الحضري أليو بادجي في الفيديو انه اذا تمكن من احراز هدفين في مرماه سوف يعطيه الحضري القفاز الخاص به لآخر بطولة امم افريقيا شارك به الحضري.




ونال الفيديو اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

انت بتموتوا في التمرين يا حضري 

نفسي أتدرب علي إيدك يا حضري والله 

بالتوفيق يا كابتن في مجال التدريب

ما شاء الله عليك يا كابتن ربنا يحميك 

أنا بحبك جدا وبحب إصرارك وحتعدي اي مدرب حراس جيه في تاريخ مصر


وكانت  اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، كشفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباحا بمقر الجبلاية، عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.


وأكد عمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة ، أن اللجنة مستمرة فى الخطط التى وضعتها منذ تولى المهمة وأن اللجنة راضية عما قدمته ووفت بما وعدت به بداية من تقنية حكام الفار وتم تنفيذها وتطبيقها فى الموعد المحدد مع بداية الدور الثانى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام الحضرى يشارك جمهوره بفيديو له.. ومتابع: ممكن أتمرن معاك.. شاهد

شاهد.. تدريبات شاقة للحضرى للحفاظ على لياقته البدنية.. فيديو

مش عارف اقول غير البقاء لله...عصام الحضري ينعي الراحل حسن حسني

أليسون دخل التاريخ .. الحضرى يشعل السوشيال ميديا بـارتداء قميص ليفربول

عصام الحضرى يستعرض تدريباته البدنية فى الحظر.. فيديو

للحفاظ على لياقته.. عصام الحضري يمارس تدريبات شاقة.. فيديو

ترشيحاتنا

مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات

وزير الخارجية: مصر والسودان لهما حقوق تاريخية فى مياه النيل ونرفض الإجراءات الأحادية

رئاسة الجمهورية تنعي الفريق العصار: مقاتل وهب حياته لخدمة وطنه

أسرع من ميسي ومحمد صلاح.. جمهور أحمد موسى يسجل هدفا في أردوغان

وزير الإعلام: إقامة جنازة عسكرية للفريق العصار لم يحسم حتى الآن

اعتبارا من اليوم.. السعودية تعلن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. إم جي تكشف عن موديل ZS 2021 .. صور

لهذه الأسباب.. تناول كوبا من الماء بعد القهوة

هاني الناظر يقدم 8 نصائح لمواجهة حر الصيف