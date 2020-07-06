الحضري متحديا مهاجم الأهلي: "لو سجلت فيا جولين هديك قفاز أمم إفريقيا هدية"

نشر عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة السابق فيديو جديدا على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.









وظهر عصام الحضري في الفيديو برفقة مهاجم النادي الاهلي "أليو بادجي"، وهما يؤديان تدريبات بدنية لرفع مستوي اللياقة لديهما.









وتحدى الحضري أليو بادجي في الفيديو انه اذا تمكن من احراز هدفين في مرماه سوف يعطيه الحضري القفاز الخاص به لآخر بطولة امم افريقيا شارك به الحضري.

















ونال الفيديو اعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم كالآتى:





انت بتموتوا في التمرين يا حضري





نفسي أتدرب علي إيدك يا حضري والله





بالتوفيق يا كابتن في مجال التدريب





ما شاء الله عليك يا كابتن ربنا يحميك





أنا بحبك جدا وبحب إصرارك وحتعدي اي مدرب حراس جيه في تاريخ مصر









وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، كشفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباحا بمقر الجبلاية، عن الكرة الموحدة المقرر استخدامها في مباريات مسابقة الدوري لدى استئنافه في السابع من أغسطس المقبل.









وأكد عمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة ، أن اللجنة مستمرة فى الخطط التى وضعتها منذ تولى المهمة وأن اللجنة راضية عما قدمته ووفت بما وعدت به بداية من تقنية حكام الفار وتم تنفيذها وتطبيقها فى الموعد المحدد مع بداية الدور الثانى.



