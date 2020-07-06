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مرأة

بعد فشل الطرق التقليدية.. طرق فعالة للتخلص من السمنة الموضعية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:30 م
علاج السمنة الموضعية
علاج السمنة الموضعية
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آية التيجي
يحتاج علاج السمنة الموضعية إلى معرفة سبب الإصابة بالدهون وعلاجها؛ حيث يمكن ان يكون سبب السمنة اتباع نظام غذائي خاطئ، لذا يجب حينها اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية؛ وذلك لكي تتحقق النتائج المرجوة.


وقال الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، انه إذا كان سبب السمنة الموضعية اضطرابات هرمونية، أو خللا في الغدة الدرقية، يتعين حينها ضرورة الذهاب إلى طبيب مختص يجري لك تحاليل كاملة لمعرفة سبب الخلل في الجسم.


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وأضاف عماد الدين في منشور له على صفحته الرسمية فيس بوك، انه يمكن للتحاليل ان تكشف عن التشخيص ووصف العلاج المناسب للسمنة الموضعية سواء اتخذت القرار بـ العلاج الجراحي أو غير الجراحي .


وأوضح أن عملية شفط الدهون هي أفضل الطرق لـ علاج السمنة الموضعية بشكل نهائي؛ وذلك إذا فشلت كل الطرق التقليدية في العلاج، حيث يتم من خلالها إزالة جميع دهون الجسم المتراكمة في المناطق المختلفة، وبالأخص في منطقة البطن.


وأكد عماد الدين، أن منطقة البطن هي آخر منطقة بالجسم تفقد الدهون، ولذلك يفشل الكثيرون في التخلص من دهون البطن بصورة طبيعية، أو دهون الفخذين التي تشوه مظهر الجسم، كذلك دهون الأرداف التي تجعل المظهر غير طبيعي وبالأخص عند الرجال.
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