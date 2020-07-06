زيادة الوزن ..الطريقة الصحيحة لاستخدام الميزان .. وهذه العادات تؤدي إلى السمنة

ثبات الوزن وصعوبة التخلص من الكيلوجرامات الزائدة من أكثر المشاكل التى تواجه الكثير من الأشخاص، ثبات الوزن هو استقرار الوزن أو توقفه عن النزول و نري ان الميزان يسجل نفس الوزن بعد مرور شهر وأسبوعين من اتباع النظام الغذائي .





أسباب ثبات الوزن





وفى هذا السياق كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة ونحافة، عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى ثبات الوزن، وأهمها

-اهمال وجبة الفطار

-عدم ممارسة الرياضة

- الاكثار من تناول الكافيين مثل القهوة و الشاي و النسكافيه

-خلل في الغدة الدرقية لذلك يجب عمل تحاليل قبل البدء فالدايت

-زيادة الكتلة العضلية بعد اتباع نظام غذائي صحي بعد تجربتك لانظمه غير صحية

-نقص فيتامين د





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نصائح للتخلص من مشكلة ثبات الوزن





قدمت اخصائية التغذية بعض الحلول السهلة و البسيطة التى تساعدك فى التخلص من مشكلة ثبات الوزن ، أبرزها ...

-تغيير نوعية الغذاء قد يكون الجسم تعود علي نوعية معينة من الغذاء

- استبدال اي مشروبات بالماء

-تقليل الملح و المخللات لانه يسبب احتباس الماء بالجسم

- تغيير نوع التمارين و المدة

-عمل خداع للجسم لتزويد السعرات و تقليلها





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أما بالنسبة لـ قياس الوزن من الأمور التى يحرص الكثير من الأشخاص على إتباعها لمعرفة النظام الغذائي الذي يجب اتباعه، وكثيرًا ما يصدمنا قياس أوزاننا عندما نجدها مختلفة، فلا يعرف الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الشروط التى يجب إتباعها قبل قياس الوزن.





قدمت الدكتورة سهام سوقية، أستشارى التغذية، أبرز التعليمات التى يجب مراعاتها و إتباعها عند قياس الوزن حتى تحصل على وزنك الصحيح، وتتمثل فى ...





-قياس الوزن علي معدة فاضية

- عدم قياس الوزن اثناء الدوره الشهرية

-عدم قياس الوزن بعد رياضة المقاومة

- عدم قياس الوزن بعد الاكل

-عدم قياس الوزن عند حدوث الامساك





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هل هناك علاقة بين الإجهاد و زيادة الوزن؟





يشعر الكثير من الأشخاص بزيادة فى الوزن مجرد شعورهم بالإجهاد، فكيف يرتبط الإجهاد بزيادة الوزن؟





وفقا لما نشره موقع كيدز هيلثي، هناك صلة مباشرة بين الإجهاد وزيادة الوزن: عندما يشعر بعض الأشخاص بالتوتر، يتجهون إلى تناول الطعام من أجل الراحة، وهذه عادة سيئة، والأسوأ عند اختيار الوجبات السريعة وتفضيلها عن الطعام الصحي، لأنها يمكن أن تضيف السعرات الحرارية بسرعة.





بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي هذه السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن، الذي يزيد من احتمال تعرض الناس لمشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول والسكري.





لذا بدلًا من تناول آيس كريم الشوكولاتة عند الشعور بالقلق أو التوتر، أو تناول تفاحة أو اللوز أو الفشار الخفيف.





ولتجنب التوتر ينصح بممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية ، والتحدث مع صديق ، أو التأمل ، أو الاستماع إلى بعض الموسيقى المريحة لمساعدتك على تقليل التوتر للحد من تناول الطعام واكتساب الوزن.



