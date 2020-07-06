متحرميش نفسك.. رجيم الـ 5 وجبات الأسرع لنسف دهون البطن

فى لمح البصر يمكنك التخلص من دهون البطن وإنقاص الوزن بسرعة غير متوقعه ونسف الكرش بسرعة غير متوقعه بالاعتماد على رجيم الـ5 وجبات لإنقاص الوزن بدون حرمان لـ حرق الدهون ونسف دهون البطن يقدمه موقع بولد سكاى الهندى...
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
نص خبز أسمر + بيضة مسلوقة +50 جرام جبن +سلطة
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..
اختار من الآتى .. تفاحة ــ أو شريحة بطيخ
أو مكعب قهوة +2 شيكولاته داكنة
الغذاء من 1 إلى الساعه 4 عصرا
2 صدور دجاج +8 ملاعق أرز +سلطة
أو
نص كيلو سمك مشوى +8 ملاعق ارز +سلطة
أو200
جرام لحم+8 ملاعق ارز +سلطة
سناك بعد الغذاء ب3 ساعات
ثمرة كيوى
العشاء .. قبل النوم بساعة
كوب زبادى