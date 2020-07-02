رجيم مذهل لرفع مناعتك وإنقاص وزنك

زاد وزنك كثيرا خلال فترة الحظر وتبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون ومنحك الشبع ورفع مناعتك إليك الرجيم الألياف يخلصك الريجيم من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.
الإفطار الساعة الثامنة صباحا :كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل+قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن
الغداء ..
اليوم الآول .. علبة تونه +سلطة +رغيف سن
اليوم الثاني ..8 ملاعق فول +سلطة + رغيف سن
اليوم الثالث ..نصف كيلو سمك+4 ملاعق أرز +سلطة
اليوم الرابع..ربع فرخة مشوية +خضار سوتيه+ سلطة
اليوم الخامس + السادس +السابع..شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه
بعد ساعتين
كوب من بذور الكتان
العشاء
العشاء
ثمرة فاكهة أو كوب زبادى