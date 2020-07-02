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مرأة

رجيم مذهل لرفع مناعتك وإنقاص وزنك

الخميس 02/يوليه/2020 - 08:41 ص
رفع مناعتك
رفع مناعتك
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لمياء الياسين
 زاد وزنك كثيرا خلال فترة الحظر وتبحثين عن رجيم سريع لإنقاص الوزن وحرق الدهون ومنحك الشبع ورفع مناعتك  إليك الرجيم الألياف  يخلصك الريجيم من 3 كيلوجرامات فى الأسبوع يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.

الإفطار الساعة الثامنة صباحا : 
كوب شاى أو نسكافيه بلبن خالى الدسم + ملعقة عسل نحل+قطعة جبن بيضاء أو 3 ملاعق فول + 1 خبز سن

الغداء ..
اليوم الآول .. علبة تونه +سلطة +رغيف سن
اليوم الثاني ..8 ملاعق فول +سلطة + رغيف سن
اليوم الثالث ..نصف كيلو سمك+4 ملاعق أرز +سلطة
اليوم الرابع..ربع فرخة مشوية +خضار سوتيه+ سلطة
اليوم الخامس + السادس +السابع..شريحتان لحم مشوى + سلطة + خضار سوتيه

بعد ساعتين

كوب من بذور الكتان
العشاء

ثمرة فاكهة أو كوب زبادى
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