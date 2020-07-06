محافظ الإسكندرية ينعى العصار: فقدنا أحد رموز العسكرية المصرية

نعي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجميع القيادات والعاملين بالمحافظة، الفريق محمد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، والذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين.





وتقدم محافظ الإسكندرية بواجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ولأسرة الفقيد وللشعب المصري في وفاة القائد الجليل وأحد رموز مصر العسكرية ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وجميع محبيه الصبر والسلوان.





وفي سياق متصل، تقدم الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة بخالص التعازي إلى أسرة الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وابن عم زوج الدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب بالإسكندرية، الذي انتقل إلي جوار ربه مساء اليوم الاثنين





وقالت جامعة الإسكندرية في بيان إن مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الفذة، ومقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وإنَّا لله وإنا إليه راجعون."





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر فى 26 يونيو من الشهر الماضي قرارًا بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.





ولد العصار فى 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفني للدفاع الجوي، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.