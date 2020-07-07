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ديني

حكم دفن بقايا الشعر والأظافر في التراب.. شاهد رد الإفتاء

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:09 ص
حكم دفن بقايا الشعر
حكم دفن بقايا الشعر والأظافر في التراب.. شاهد رد الإفتاء
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل من السنة وضع بقايا الشعر والأظافر بعد الحلق والتقليم، في التراب أو الطين؟

ليس هذا الفعل من سنة النبي، ولكن يقولون بأن الشعر والاظافر جزء من الإنسان ولا يجوز أن يتعرض للامتهان، فيجوز التصرف منه بطريقة ما تحافظ عليه، وقديما قالوا "ندفنه".

وأشار إلى أنه من السنة أن نحافظ على هذا الجزء الذي يخرج من الإنسان، سواء من الشعر أو الاظافر ويركن على جانب معين، لأن هناك البعض من لا يوجد لديه شعر، فقد يشعر بالألم النفسي حينما يرى دفن الشعر في التراب.

حكم لبس الباروكة بدل الحجاب
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أنه لا يجوز لبس الباروكة بدل الحجاب ، لأن الهدف من تغطيه الشعر عدم إظهار الزينة الذي لا يتحقق بلبس هذه الباروكة، فهي زينة في نفسها تستوجب الستر.

وذلك لا يليق بالفتاة المسلمة المحجبة أن تقوم بمثل هذا الدور، فإن ذلك قد يتنافى مع هيبتها وحشمتها التي يجب أن تكون عليها.

مستشهدًا بقوله تعالى "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" الآية 31 من سورة النور.

وأضافت دار الإفتاء، أن لبس الزوجة الباروكة لزوجها حلال ولا حرمة فيه، وأن تزين المرأة لزوجها إذا كان يتحقق بذلك فلا مانع منه.

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