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مصطفى الفقي: العصار كان صديق الطفولة وامتدت صداقتنا لأكثر من 65 عاما.. فيديو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:13 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن علاقتي بالفريق العصار كانت منذ الطفولة وامتدت صداقتنا لأكثر من 65 عاما وكنا في فصل واحد في المرحلة الإعدادية والثانوية.

وأضاف مصطفي الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناة دي إم سي،: أنني والفريق محمد العصار أتينا من البحيرة إلى القاهرة هو قام بالدخول إلى كلية الفنية العسكرية وأنا قمت بدخول كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأوضح مصطفي الفقي، أن الفريق العصار كان طيب الخلق وذكيا ووطنيا جدا ويحب مساعدة الآخرين ولم يكن صوته يرتفع أبدا وأكد أن العصار لا يفشي سرا وكان كتوما.

وتابع: أن محمد العصار كان يتولى أهم ملف في القوات المسلحة وهو ملف التسليح وكان محل ثقة لدى الجميع وأكد أنه يشعر بالحزن والألم علي فقدان الفريق العصار.

واستكمل: أن الفريق العصار كان دائما يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل خير وكان يحترم عقليته جدا وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الفريق محمد العصار في المستشفى قبل أيام.
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