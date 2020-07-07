الاتحاد السكندري يُحدد غدا مواعيد فتح الأنشطة للأعضاء والألعاب الفردية ..فيديو

قال جاسر منير، مدير عام نادي الاتحاد السكندري، إن اجتماع مجلس إدارة النادي غدًا سيحدد مواعيد فتح الأنشطة الرياضية والاجتماعية، والإجراءات الاحترازية اللازمة لممارسة جميع الأنشطة بأمان.





وأشار جاسر، في تصريحات خاصة لصدى البلد اليوم الإثنين، إنه بالنسبة للنشاط الاجتماعي، فقد تم فتح النادي أمام الأعضاء اعتبارًا من 1 يوليو وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحي، من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع مراعاة جميع الاشتراطات التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة لاستئناف الأنشطة الرياضة، ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أنه من المتوقع أن يصدر قرار مجلس الإدارة غدًا بتحديد مواعيد تدريبات الألعاب الفردية.





وحول تدريبات فريق الكرة، أشار منير إلى أن فريق كرة القدم مستمر في تدريباته استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، مضيفًا تم إجراء مسحتين للاعبين، واليوم تم أخذ المسحة الثالثة.





وأكد منير أن فريقي كرة السلة وكرة الطائرة استأنفا تدريباتهما من أجل الاستعداد للبطولات القادمة، وسط إجراءات احترازية مشددة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي.