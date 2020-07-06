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حوادث

بزعم استثمارها وتوظيفها.. حبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات لاستيلائه على 4 ملايين جنيه

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

أصدرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات 15 يومًا على ذمة للتحقيق بعد اتهامه بالاستيلاء على ٤ ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها.


وتعود أحداث القضية عندما تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغات من 4 أشخاص، بقيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية "له معلومات جنائية"، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم، وبعد ذلك توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ. 


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وتبين بعد إجراء التحريات اللازمة صحة الواقعة، كما تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى والمقاولات.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

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