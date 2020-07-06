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محافظات

ميناء الإسكندرية: تفريغ بضائع واردة تزن 76 ألف طن

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة  العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 76 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 27 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 1904 حاوية، بينما بلغ الواردة عدد 2660 حاوية.


وأشار رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى أن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الاثنين، حيث تواجد بالميناء 86 سفينة، ووصلت 14 سفينة، وغادرت 12 سفنينة، وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 30 سفينة جاري تفريغهم.


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كما تواجد بالمخطاف الداخلي عدد 4 سفن، وتواجد بالمخطاف الخارجي 19 سفينة، وقد تم دخول وخروج 7782 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.


ووجه الربان شاهين القيادات ببذل أقصي جهد لزيادة معدلات الشحن والتفريغ، كما وجه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وشدد شاهين علي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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