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أخبار البلد

جنازة الفريق العصار بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الإسماعيلية.. غدا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 11:57 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد إقامة صلاة الجنازة للفريق محمد العصار.


وجاء نص الإعلان كالتالي: تقام صلاة الجنازة للمغفور له بإذن الله.. الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي في الثامنة صباحا بالمركز الطبي العالمي بطريق مصر الاسماعيلية".


وتوفي اليوم الاثنين الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي. 


ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.


وقالت الرئاسة في بيانها، "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".
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