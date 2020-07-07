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150 لقاحا يتم تجربتها.. مستشار رئيس الجمهورية يكشف آخر تطورات علاج كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:34 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
قال محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: إن هناك 150 لقاحا أو أكثر يتم تجربتها على مستوى العالم، واللقاحات النافذة التي يتم إجراء تجارب عليها والتي أصبحت ظاهرة بشكل كبير ما بين 18 إلى 19 لقاحا.

ونوه تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" والمذاع عبر قناة " المحور"،  إلى أن المركز القومى للبحوث يقوم بإجراء التجارب ما قبل السريرية؛ للمحاولة المساهمة في هذا الأمر الخاص باكتشاف لقاحات لفيروس كورونا.

وأكمل مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية: "بالتوازى، نسعى- عند ظهور تطعيم أو لقاح-؛ لتخطى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على البشر، وأن نحصل على حصة من هذا اللقاح".

وفيما يتعلق بانتشار مرض الطاعون الدبلي في الصين، قال: "لم تأت إلينا أى معلومات علمية مؤكدة عن هذا الكلام، وإذا وصلت أي معلومات علمية؛ سنأخذ الاستعدادات لمواجهة هذا الأمر، ولكن حتى الآن لا يوجد أى شيء يصل لنا عنه".
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