هل تخطت مصر مرحلة الذروة من فيروس كورونا.. مستشار الرئيس يجيب

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين من التهاون أو التراخي في التعامل مع فيروس كورونا خاصة بعد تراجع معدل الإصابات.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أنه يجب مع انخفاض حالات الإصابات بفيروس كورونا، أن يكون هناك التزام كبير من جانب المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات بشكل مستمر.





ونوه إلى أن مصر تمر بمرحلة تحتاج من كل المواطنين اتباع كافة إجراءات الوقاية من كورونا لضمان استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، من خلال التعقيم المستمر وعدم الاختلاط، موضحا أن فيروس كورونا ما زال موجودا.





وأردف تاج الدين: لا يمكن الحديث عن أن مصر تخطت مرحلة الذورة من فيروس كورونا، فعندما تثبت هذه الأرقام ويبدأ المنحى في الانخفاض يمكن القول أننا وصلنا لذروة كورونا.