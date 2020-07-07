فندق ومستشفى خاص واستاد بدون تراك.. أحمد مرتضى يعلن منشآت نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل استاد النادي الجديد الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الإدارة عن تصميم الاستاد أمس.
وأكد أحمد مرتضى في تصريحات عبر فيديو تم بثه على قناة " الزمالك " أن الاستاد سيشمل مستشفى خاص بـ اللاعبين واصابات الملاعب، مشددا على أن الاستاد سيكون مختلف تماما عن جميع الاستادات الأخرى حيث سيسع لـ 40 ألف متفرج، وبدون تراك.
وأضاف أحمد مرتضى أن فرع النادي في 6 أكتوبر سيضم 16 ملعبا لـ الالعاب الجماعية و فندق 4 نجوم لاستضافة الفرق والمعسكرات إضافة للعديد من اماكن الترفيه للأطفال .
وأكمل أن سيكون هناك أيضا ساحة انتظار ومجمع على أعلى مستوى لـ حمامات السباحة.