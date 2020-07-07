فندق ومستشفى خاص واستاد بدون تراك.. أحمد مرتضى يعلن منشآت نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل استاد النادي الجديد الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الإدارة عن تصميم الاستاد أمس.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات عبر فيديو تم بثه على قناة " الزمالك " أن الاستاد سيشمل مستشفى خاص بـ اللاعبين واصابات الملاعب، مشددا على أن الاستاد سيكون مختلف تماما عن جميع الاستادات الأخرى حيث سيسع لـ 40 ألف متفرج، وبدون تراك.



