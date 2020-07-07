AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فندق ومستشفى خاص واستاد بدون تراك.. أحمد مرتضى يعلن منشآت نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل استاد النادي الجديد الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الإدارة عن تصميم الاستاد أمس.
وأكد أحمد مرتضى في تصريحات عبر فيديو تم بثه على قناة " الزمالك " أن الاستاد سيشمل مستشفى خاص بـ اللاعبين واصابات الملاعب، مشددا على أن الاستاد سيكون مختلف تماما عن جميع الاستادات الأخرى حيث سيسع لـ 40 ألف متفرج، وبدون تراك.

وأضاف أحمد مرتضى أن فرع النادي في 6 أكتوبر سيضم 16 ملعبا لـ الالعاب الجماعية و فندق 4 نجوم لاستضافة الفرق والمعسكرات إضافة للعديد من اماكن الترفيه للأطفال .

وأكمل أن سيكون هناك أيضا ساحة انتظار ومجمع على أعلى مستوى لـ  حمامات السباحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد فوزه في استفتاء ماركا.. استاد القاهرة استغرق بناؤه 3 سنوات وجدد مرتين فقط

أحمد مرتضى يكشف تفاصيل إستاد الزمالك وفرع النادي في 6 أكتوبر .. فيديو

الحلم سيصبح حقيقة.. برلماني يكشف معلومات عن استاد النادي المصري الجديد.. فيديو

أبرزها الصفقات الجديدة .. 5 تصريحات مهمة لـ مرتضى منصور بشأن الزمالك

بسعة 20 ألف مشجع.. الانتهاء من استاد قناة السويس الجديدة نهاية العام.. فيديو

بدء العمل فيها الأسبوع المقبل.. مرتضى منصور ينفي سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

أهم الأخبار..وفاة وزير الدولة للإنتاج الحربي.. السيسي: العصار كان في صدارة رجال مصر المدافعين عنها.. تطورات الطاعون الدبلي

مخاطر ارتداء الكمامة الطبية لفترة طويلة.. منظمة الصحة العالمية ترد

خبراء بالأمم المتحدة: توقعات بانتشار 5 أمراض وبائية بعد كورونا

في هذه الحالة .. أحمد موسى: إزالة فورية لهذه المباني

نجم بيراميدز يواصل التضحية من أجل عيون الزمالك ..فيديو

ودعت البرلمان باكية.. من هي رشا إسماعيل المستقيلة من مجلس النواب؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطاعون الدبلي ..هاني الناظر .. يكشف 3 أسباب تمنع انتشاره

شاهد..لحظة توثيق هنا الزاهد تعرضها للتحرش من سائقي نقل

بعد هجومها على عبد الله رشدى ..أجرأ 10 صور عرضت رانيا يوسف للانتقادات