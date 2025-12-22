قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أمل عمار : الدولة قطعت شوطا مهما في دعم مشاركة المرأة بالقيادة

المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي
أمل مجدى

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الاحتفالية التي نظمها معهد التخطيط القومي بمناسبة مرور 65 عامًا على تأسيسه، والتي عُقدت بمقر المعهد، بحضور نخبة من قيادات الدولة، والوزراء الحاليين والسابقين، ورموز الفكر والتخطيط، وممثلي المنظمات الدولية.

وعلى هامش الاحتفالية، صرّحت المستشارة أمل عمار بأن ملف تمكين المرأة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز توليها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، يحظى بأولوية واضحة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا مهمًا في دعم مشاركة المرأة في القيادة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعكس إيمانًا راسخًا بدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا التوجه ينعكس بوضوح في تمثيل المرأة داخل مجالس إدارات المؤسسات الوطنية، ومن بينها مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الذي ضم نماذج نسائية رفيعة المستوى، من بينهن السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يعكس الثقة في كفاءة المرأة المصرية وقدرتها على الإسهام الفاعل في صياغة السياسات العامة ودعم مسارات التخطيط والتنمية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بتكريم كل من السفيرة فايزة أبو النجا، والدكتورة هالة السعيد، إلى جانب تكريم الدكتورة فادية عبد السلام رئيس معهد التخطيط الاسبق، والدكتورة عزة الفندري أستاذ متفرغ بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي  بمعهد التخطيط القومي، ضمن رؤساء المعهد السابقين، فضلًا عن تكريم الدكتورة إجلال راتب رئيس قسم التكتلات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية بمعهد التخطيط القومي، كإحدى أقدم الأستاذات التحاقًا بأسرة المعهد.

المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار أمل عمار

أمل عمار : الدولة قطعت شوطا مهما في دعم مشاركة المرأة بالقيادة

