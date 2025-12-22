قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تبحث مع تركيا تعزيز التعاون في مجالات التشغيل والتفتيش وسوق العمل

جبران ونائب وزير العمل التركي
جبران ونائب وزير العمل التركي

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا تركيًا رفيع المستوى، برئاسة فاروق أورتشيليك نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجالات العمل والتشغيل والتفتيش العمالي وتبادل الخبرات الفنية.

وخلال اللقاء، رحّب الوزير محمد جبران بالوفد التركي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحرص وزارة العمل على تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا، وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، خاصة في مجالات سياسات التشغيل، وتطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنقل الأيدي العاملة، وبناء القدرات...واستعرض الجانبان مستجدات التعاون القائم في ضوء اتفاق التعاون المشترك، وزيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة، وما أسفرت عنه من خطوات عملية،من ضمنها عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بالقاهرة،وتوقيع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ..

وتأتي هذه الزيارة في إطار  تنفيذ بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حيث تستهدف تبادل الخبرات في مجالات التشغيل بالداخل والخارج، ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، وتفتيش العمل، والعلاقات الدولية وتنقل الأيدي العاملة، وذلك بما يعكس الانتقال من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع...

وعلى هامش اللقاء،نقل نائب الوزير التركي تحيات وزير العمل التركي إلى معالي الوزير جبران ، وجّه لسيادته الدعوة للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات لعام 2026، والمقرر عقدها في شهر أبريل 2026 بمدينة إسطنبول، تحت شعار «إطلاق العنان للمواهب عبر الأجيال»، في إطار تعزيز الحوار الدولي حول سياسات تنمية المهارات وبناء رأس المال البشري...وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه من خطوات عملية، بما يسهم في دعم سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل..

