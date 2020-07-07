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مرأة

توجه للطبيب فورا.. أعراض تشير لمعاناتك من الإجهاد المزمن

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 07:14 ص
توجه للطبيب فورا...
توجه للطبيب فورا... أعراض اذا ظهرت على جسمك فأنت تعاني من ال
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أسماء عبد الحفيظ

الإجهاد هو رد فعل جسدي وعقلي طبيعي لتجارب الحياة. فالجميع يعبر عن الضغط من وقت لآخر. أي شيء من المسؤوليات اليومية مثل العمل والأسرة، إلى الأحداث الحياتية الخطيرة التي قد تتمثل في وجود حرب أو حتى وفاة شخص محبوب، فذلك يمكن أن يؤدي إلى الضغط. 

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ووفقا لما نشره موقع هيلثي لاين، في المواقف الفورية قصيرة المدى ، يمكن أن يكون الضغط مفيدًا لصحتك . وقد يساعدك على التعامل مع المواقف الخطيرة المحتملة. فيستجيب جسمك للضغط عن طريق إطلاق الهرمونات التي تزيد من معدل ضربات القلب والتنفس وتجهز عضلاتك للاستجابة.

ومع ذلك ، إذا لم تتوقف الاستجابة للتوتر لديك عن إطلاق النار، وظلت مستويات التوتر هذه مرتفعة لفترة أطول بكثير مما هو ضروري للبقاء، فقد يؤثر ذلك على صحتك. 

ويمكن أن يسبب الإجهاد المزمن مجموعة متنوعة من الأعراض ويؤثر على صحتك العامة . وتشمل أعراض الإجهاد المزمن ما يلي:

التهيج
القلق
كآبة
الصداع
الأرق

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