قبل أسبوع على وفاته.. السيسي يطلق اسم الفريق محمد العصار على محور جديد شرق القاهرة.. فيديو





وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر ترقية اللواء محمد العصار، إلى رتبه فريق فخري، ومنحه وشاح النيل وذلك في 26 يونيو 2020.









وخلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية الجديدة، الأسبوع الماضي، وأهمها المحاور والمشروعات القومية في شرق القاهرة ضمن خطة للنهوض بالبنية التحتية للدولة .





وأطلق الرئيس السيسي اسم الفريق محمد عصار على محور " أبوبكر الصديق - تحيا مصر " . خلال افتتاحه المشروعات القومية الأسبوع الماضي .









وأضاف الرئيس خلال الخطاب موجها حديثه لرئيس الهيئة الهندسية "هنطلق أسماء الشهداء من الجيش والشرطة والأطقم الطبية على الطرق والكباري الجديدة".









ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى رحاب ربه، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة .





ووصفت الرئاسة، الفريق العصار، أنه: "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن " .