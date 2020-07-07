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منوعات

رفضت ارتداء الكمامة.. أمريكية تجلس على الأرض داخل متجر.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
جلست امرأة على الأرض ورفضت الخروج  من أحد المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعد أن طُلب منها ارتداء قناع للوجه، الذي يفرض داخل المتاجر والأماكن العامة لتوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وطالب العاملون بالمتجر من السيدات بضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة الوجه، ولكنها رفضت بشكل قاطع ارتداء الكمامة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 


وكانت إحدى العاملات بالمتجر قد طلبت منها  أن تبلغها إذا كانت لديها حالة صحية  تعفيها من ارتداء غطاء وجه، ولكن المرأة أوضحت لها بأنها سليمة ولا تعاني من أية امراض ولكنها لن ترتدي الكمامة على أي حال. 

وظلت المحادثات قائمة بين العاملين والسيدة التي تمتنع عن ارتداء الكمامة، وقد طلبت منهم التحدث إلى المدير المسئول،  قيل لها : 'سيطلب نفس الشيء، إذا كنت تريدين الخروج ؛ سأطلب منه أن يأتي لمقابلتك في الخارج".

ولكن بدلًا من القيام بذلك جلست المرأة على الأرض وسط  المتجر، مباشرة عند المدخل وتجبر العملاء الآخرين على التجول حولها للدخول والخروج.


وحضر مدير  المتجر للتعامل مع الموقف، بينما أصرت المرأة على البقاء مكانها وموقفها: "لن أغادر. هل تريد أن تحملني وتلقيني بالخارج؟ أنا أمريكية و لدي حقوق دستورية!".

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