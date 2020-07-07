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أخبار العالم

الطاعون الدملي.. تعرف على إجراءات الصين لمحاربة الوباء الجديد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:11 ص
الطاعون الدملي
الطاعون الدملي
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم، الثلاثاء، تفاصيل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها بكين لمحاربة الطاعون الدملي الوباء الجديد الذي ظهر فى الصين.


وشددت سلطات منطقة منغوليا الداخلية، في شمال الصين، التدابير الوقائية بعد تسجيل إصابة مؤكدة بالطاعون الدملي لدى راعي ماشية خلال نهاية الأسبوع.


وقالت اللجنة الصحية في مدينة بايانور في بيان، إن حالة المصاب مستقرة وهو في مستشفى في المدينة.


ومنعت اللجنة صيد وتناول الحيوانات التي قد تكون حاملةً للطاعون، لا سيما المرموط، حتى نهاية العام، وحضت السكان على الإبلاغ بوجود أي قوارض مريضة أو ميتة.


ويمكن لبكتيريا يرسينيا الطاعونية المسببة للطاعون الانتقال للإنسان من الجرذان المصابة عبر البراغيث.


ويبقى الطاعون الشديد العدوى نادرًا في الصين وهو قابل للعلاج، لكن قضى بسببه خمسة أشخاص حتى الآن منذ عام 2014، بحسب اللجنة الوطنية الصحية في الصين.


وأفيد عن إصابة مشبوهة بالطاعون لدى فتى يبلغ 15 عامًا في منغوليا المجاورة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.


وذكرت الوكالة أن الفتى عانى ارتفاعا في الحرارة بعد تناوله لمرموط اصطاده كلب.


وقالت الوكالة إن حالتين مؤكدتين سجلتا الأسبوع الماضي في محافظة خوفد في منغوليا، لدى شقيقين تناولا لحم المرموط.


وفرض الحجر على 146 شخصًا خالطوا الشقيقين.
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