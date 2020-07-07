وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة قصر الدوبارة لأداء امتحاني التاريخ والفيزياء ..فيديووصور

توافد طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، الثلاثاء، على لجان الامتحانات لأداء امتحاني التاريخ والفيزياء.









ورصد "صدى البلد" توافد الطلاب على لجان مدرسة قصر الدوبارة وسط إجراءات احترازية، وتم بدء دخول الطلاب من الساعة الثامنة صباحا قبل موعد الامتحان بساعتين للكشف الحراري عليهم قبل الدخول والمرور بنظام من بوابة التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات.









جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.









كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).







