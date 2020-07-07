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تعليم

بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:42 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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حسام الفقي - ابراهيم قنديل - عمرو سيد
توافد طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، الثلاثاء، على لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي محافظة الجيزة ، لأداء الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

والتزام جميع الطلاب بالكمامات قبل دخول اللجان وحرص مسئولو اللجنة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للكشف الحراري على الطلاب وتعقيمهم وتفتيشهم وتسليمهم الكمامات والمطهرات.

وبدأ الطلاب في دخول اللجنة من الساعة الثامنة صباحا قبل موعد الامتحان بساعتين للكشف الحراري عليهم قبل الدخول وتعقيمهم عبر العبور بنظام من بوابة التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات.

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الآن دون حدوث أية مشكلات.

بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور
بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور
بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور
بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور
بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور
بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور
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