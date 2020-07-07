بالكمامات والكواشف الحرارية : لجان الثانوية العامة بالدقي تستقبل الطلاب..صور

توافد طلاب الثانوية العامة صباح اليوم، الثلاثاء، على لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي محافظة الجيزة ، لأداء الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

والتزام جميع الطلاب بالكمامات قبل دخول اللجان وحرص مسئولو اللجنة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للكشف الحراري على الطلاب وتعقيمهم وتفتيشهم وتسليمهم الكمامات والمطهرات.

والتزام جميع الطلاب بالكمامات قبل دخول اللجان وحرص مسئولو اللجنة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للكشف الحراري على الطلاب وتعقيمهم وتفتيشهم وتسليمهم الكمامات والمطهرات.

وبدأ الطلاب في دخول اللجنة من الساعة الثامنة صباحا قبل موعد الامتحان بساعتين للكشف الحراري عليهم قبل الدخول وتعقيمهم عبر العبور بنظام من بوابة التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات.





جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).



