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نصر سالم: الفريق العصار استطاع إصلاح العلاقات مع واشنطن بعد ثورتي يناير ويونيو.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:20 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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نورهان رأفت
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن دور الفريق محمد العصار في القطاع العسكري، هو ما ساهم في بلورة دوره على مستوى مصر كلها.


وأضاف اللواء نصر سالم، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، أن الفريق محمد العصار كان يتميز بالانضباط الشديد، والكفاءة، والذي جعله يتولى منصب رئيس هيئة التسليح.


وأكد أن دور الفريق العصار، خلال توليه رئاسة هيئة التسليح، كان في غاية الأهمية، وكانت علاقته قوية بالجانب الأمريكي، خاصة في الفجوة التي حدثت بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو ، في العلاقات الخارجية.


وأوضح أن الفريق العصار استطاع، على حد وصفه "خفض درجة الحرارة العالية، التي حدثت بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة الثورات، وأعاد العلاقات الجيدة مع واشنطن من جديد".
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