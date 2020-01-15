مزايا الكاموف والأباتشي.. اللواء نصر سالم يوضح.. فيديو

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القوات المسلحة المصرية تمتلك الطائرة الهليكوبتر المضادة للدبابات «كاموف» وهذه الطائرة قادرة على تدمير من 9 إلى 12 دبابة في الطلعة الواحدة.
وأضاف سالم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الطائرة الكاموف بها مميزات كثيرة وبها قاذف لمقعد الطيار في حال سقوط الطائرة وبها عناصر أمان كثيرة.
وتابع:" الكاموف لديها قدرة على المناورة وتستخدم على الميسترال وتحمل 12 صاروخا قادرة على عصابة 12 دبابة".
وأكمل نصر سالم:" نمتلك الهليكوبتر 124، والهليكوبتر الأباتشي المضادة للدبابات وهي قادرة على حمل صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ شديدة الانفجار، ومن الممكن ان تشتبك مع طائرة اخرى في الجو".
ولفت سالم:" شاهدنا اليوم الطائرات التي تمد المقاتلات الأخرى بالوقود في الجو لتنفيذ المهام الموكلة لها دون التوقف للتزود بالوقود".
وأضاف سالم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الطائرة الكاموف بها مميزات كثيرة وبها قاذف لمقعد الطيار في حال سقوط الطائرة وبها عناصر أمان كثيرة.
وتابع:" الكاموف لديها قدرة على المناورة وتستخدم على الميسترال وتحمل 12 صاروخا قادرة على عصابة 12 دبابة".
وأكمل نصر سالم:" نمتلك الهليكوبتر 124، والهليكوبتر الأباتشي المضادة للدبابات وهي قادرة على حمل صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ شديدة الانفجار، ومن الممكن ان تشتبك مع طائرة اخرى في الجو".
ولفت سالم:" شاهدنا اليوم الطائرات التي تمد المقاتلات الأخرى بالوقود في الجو لتنفيذ المهام الموكلة لها دون التوقف للتزود بالوقود".