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مزايا الكاموف والأباتشي.. اللواء نصر سالم يوضح.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:14 م
الكاموف والأباتشي
الكاموف والأباتشي
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هاني حسين
قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن القوات المسلحة المصرية تمتلك الطائرة الهليكوبتر المضادة للدبابات «كاموف» وهذه الطائرة قادرة على تدمير من 9 إلى 12 دبابة في الطلعة الواحدة.

وأضاف سالم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الطائرة الكاموف بها مميزات كثيرة وبها قاذف لمقعد الطيار في حال سقوط الطائرة وبها عناصر أمان كثيرة.

وتابع:" الكاموف لديها قدرة على المناورة وتستخدم على الميسترال وتحمل 12 صاروخا قادرة على عصابة 12 دبابة".

وأكمل نصر سالم:" نمتلك الهليكوبتر 124، والهليكوبتر الأباتشي المضادة للدبابات وهي قادرة على حمل صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ شديدة الانفجار، ومن الممكن ان تشتبك مع طائرة اخرى في الجو".

ولفت سالم:" شاهدنا اليوم الطائرات التي تمد المقاتلات الأخرى بالوقود في الجو لتنفيذ المهام الموكلة لها دون التوقف للتزود بالوقود".
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