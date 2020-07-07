طاقة ومحلية النواب توافقان على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات

وافقت لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، علي إنشاء هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات".



و نصت الماده الثالثه التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المُشتركة، تنشأ هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهلد بالمحافظات الأخري.



و تعليقا مناقشة المادة الثالثه سأل رئيس لجنة الادارة المحلية أحمد السجيني، تسأؤلات حول العلة من كون الجهاز الجديد المزمع إنشاءه هيئة اقتصادية، في حين أن رؤساء اللجان خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعاك المالي الجديد 2020/2021، تحدثوا سلبًا عن هذه الهيئات لكون معظمها يتعرض للخسائر مما يحمل الخزانة العامة مليارات الجنيهات.



و عقب المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبد الله، بتأكيده أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة علي أن تعد موازنتها علي نمط الهيئات الاقتصادية، وذلك للتصدي للمشاكل التي واجهت جهاز ادارة المخلفات سابقا في شأن ترحيل الفوائض بالاضافة إلي اشكالية إبرام العقود.