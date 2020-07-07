النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

قررت محكمة النقض تأجيل طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر والتحفظ عليه .





وسلم صفوت الشريف نفسه اليوم لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا





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وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم



