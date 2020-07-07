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حوادث

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:28 م
صفوت الشريف
صفوت الشريف
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محمد عبدالله
قررت محكمة النقض تأجيل طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع  لجلسة 15 سبتمبر والتحفظ عليه .

وسلم صفوت الشريف نفسه اليوم لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن شكلًا 


وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 - حكم ثان درجة- صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم 

كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.
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