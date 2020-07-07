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فن

من غير تفاؤل مش هنعرف نعيش.. نادر حمدي يوجه نصيحة لمتابعيه

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:04 م
نادر حمدي
نادر حمدي
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ندى فكري
نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق نادر على الصورة قائلًا: "من غير تفاؤل مش هنعرف نعيش #تفائلوا بالخير تجدوه ...الحمد لله". 

وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:
- وحشتنا يا فنان 
- عندك حق
- مفيش اعمال جديده؟

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وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي".

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