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فن

أول تعليق من حمادة هلال بعد وفاة والدته.. شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 01:52 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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سيد احمد
نشر الفنان حمادة هلال صورة لوالدته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق هلال قائلا "انا لله وانا اليه راجعون.. الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة..

 يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين.. اسالكم الدعاء والفاتحه".

اقرايضا : 




وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتي:
البقاء الله - ربنا يرحمها - الله يرحمها 
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ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمك يا امي الله يرحمك ياقلبي الله يفرحك فرحه كبيره النهارده على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى كنتي راضيه طول الوقت وحمده ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا انا واخواتي على قد ماكنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفله يارب امي كانت مؤمنه بيك كامل الايمان وبان محمد عبدك ورسولك اسالك يا الله ان ترزقها صحبته في الفردوس الاعلى يارب العالمين اسالكم الدعاء والفاتحه

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