الرئيس السيسي يقدم العزاء لأسرة الفريق العصار من مسجد المشير طنطاوي| شاهد

تُوفي أمس، الاثنين، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.







ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقالت إن مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسئولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.

