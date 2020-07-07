الرئيس السيسي يقدم العزاء لأسرة الفريق العصار من مسجد المشير طنطاوي| شاهد

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي العزاء لأسرة الفريق محمد العصار، الذي يعد أحد الرموز العسكرية المصرية أثناء تقدمه الجنازة العسكرية في مسجد المشير طنطاوي.
تُوفي أمس، الاثنين، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن، الفريق محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقالت إن مصر فقدت أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسئولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن.
وقالت الرئاسة في بيانها إن "الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".