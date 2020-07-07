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سيارات

أسباب تمنع خروج الهواء البارد من تكييف السيارة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:02 م
مكيف السيارة
مكيف السيارة
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اشرف عطية
يعتبر تكييف السيارة هو الملاذ الوحيد للفرار من ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في فصل الصيف لذا يبدأ قائدي السيارات في تشغيل التكييف بعد فترة كبيرة من توقفه في فصل الشتاء، ويفاجأ بعض قائدي السيارات بخروج هواء حار بدلًا من الهواء البارد دون سبب منطقي لذلك.

ولا يدري الكثير من السائقين اسباب  خروج الهواء الحار من التكييف رغم من أن السبب قد يكون بسيطًا، لذا خلال السطور التالية سوف نستعرض أبرز الأسباب التي تمنع خروج الهواء البارد من تكييف السيارة .

خلال فصل الشتاء ونتيجة لعدة عوامل يتسرب الفريون لذا عليك الكشف لدى فني صيانة التكييف عن كمية الفريون والقيام بتزويده إلى النسبة المناسبة لتبريد السيارة بشكل طبيعي .

ويعتبر الكمبريسور او الكباس هو الجزء الرئيسي في نظام التبريد، وهو مثل أي جزء في السيارة قد يتعرض للأعطال أو انتهاء عمره الافتراضي، لذا عليك فحص الكمبروسر و قياس كبسه، كما يجب تنظيف او تغيير فلتر التكييف مع بداية فصل الصيف، لأن هذه العملية من شأنها رفع نسبة البرودة داخل مقصورة السيارة وتدفق هواء نقي للمقصورة لان انسداد فلتر التكييف يمنع وصول الهواء البارد.
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