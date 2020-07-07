خلال شهر يونيو .. تطهير 157 مجرى مائيا بطول 576 كيلومترا في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 576 كيلو مترا طوليا بعدد 157 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.









وأوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال الشهر الماضي، أسفرت عن تطهير 75 مجرى مائيا "ترع" بطول 264 كيلو و874 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر الحدودة، وبحر المحجرة، وبحر أصلان، وبحر باجة، وتطهير ترعة قحافة، وبحر فرقص، وتطهير جنابية خالد، وجنابية عرفة، وبحر الخمسين، وبحر دسيا البلد.

















وأضاف أن الاعمال شملت أيضا تطهير 29 مجرى مائيا "ترع" بطول 155 كيلو و356 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر اطسا الشرقي، وبحر المنيا الشرقي، وتطهير بحر أولاد محمد، وبحر العزب، وبحر المشرك، وبحر النزلة، وبحر النقلة، وتطهير بحر النزلة ك 45 داخل الكتلة السكنية، وتطهير بحر البشوات، وبحر داير البشوات، وجنابية العيسوي، ومسقة الجريتلي، وتطهير بحر البنات، وبحر امتداد قارون.







