AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال شهر يونيو .. تطهير 157 مجرى مائيا بطول 576 كيلومترا في الفيوم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:05 م
تطهير 157 مجرى
تطهير 157 مجرى
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير 576 كيلو مترا طوليا بعدد 157 مجرى مائيا بمختلف أنحاء المحافظة، خلال شهر يونيو الماضي، ضمن أعمال مديرية الموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف من الطمي والحشائش التى تعوق وصول مياه الري إلى الأراضي الواقعة بالنهايات.


وأوضح المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، أن حملات تطهير الترع والأبحر خلال الشهر الماضي، أسفرت عن تطهير 75 مجرى مائيا "ترع" بطول 264 كيلو و874 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري شرق الفيوم، منها تطهير بحر الحدودة، وبحر المحجرة، وبحر أصلان، وبحر باجة، وتطهير ترعة قحافة، وبحر فرقص، وتطهير جنابية خالد، وجنابية عرفة، وبحر الخمسين، وبحر دسيا البلد. 




وأضاف أن الاعمال شملت أيضا تطهير 29 مجرى مائيا "ترع" بطول 155 كيلو و356 مترا طوليا بدائرة الإدارة العامة لري غرب الفيوم، منها تطهير بحر اطسا الشرقي، وبحر المنيا الشرقي، وتطهير بحر أولاد محمد، وبحر العزب، وبحر المشرك، وبحر النزلة، وبحر النقلة، وتطهير بحر النزلة ك 45 داخل الكتلة السكنية، وتطهير بحر البشوات، وبحر داير البشوات، وجنابية العيسوي، ومسقة الجريتلي، وتطهير بحر البنات، وبحر امتداد قارون. 


وأشار "نضر" إلى أن الإدارة العامة لصرف شرق الفيوم قامت بتطهير 11 مصرفًا بطول 49 كيلو و956 مترا طوليا، فيما قامت الإدارة العامة لصرف غرب الفيوم بتطهير 42 مصرفًا بطول 105 كيلو و662 مترا طوليا، خلال شهر يونيو أيضًا، ومن هذه المصارف تطهير مصرف المئتين ك 1,100، ومصرف المحجرة، ومصرف نزاز دفنو الشرقي البحري، وتطهير مصرف أصلان ومصرف قدي بهندسة طامية.
خلال شهر يونيو .. تطهير 157 مجرى مائيا بطول 576 كيلومترا في الفيوم
خلال شهر يونيو .. تطهير 157 مجرى مائيا بطول 576 كيلومترا في الفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة ترعة الحبشى بهندسة رى دمنهور

رصف مداخل ومخارج كوبري التوفيقية وتغطية ترعة الجنابية بإيتاي البارود

ري البحيرة: تطهير ونزع حشائش الترع والمصارف حفاظا مناسيب المياه

للحفاظ على الصحة العامة.. تطهير الترع وكافة المجاري المائية بالبحيرة

بطول 459 كيلومترا.. تطهير 160 مجرى مائيا خلال شهر مايو بالفيوم

ترشيحاتنا

عمره 22 يوما.. تعافي أصغر رضيع من الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. أحمد فتحي أول الحاضرين لجنازة والدة حمادة هلال

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

أم بلا قلب.. خنقت طفلها بـ حبل غسيل وأخفت جثته بسبب الموبايل

إعلامي سعودي يكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ كاريلو نجم الهلال

أخبار الحوادث.. التحفظ على صفوت الشريف.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في الشارع بالسويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان تريكو.. ميريام فارس تتألق فى إطلالة بسيطة.. شاهد

بـ فستان مكشوف.. صفاء سلطان تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

في يومها العالمي.. 8 معلومات تاريخية منسية عن الشوكولاتة معشوقة الملايين