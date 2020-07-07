جاى بيها من البيت.. سامح حسين يدخل استوديو راجل واتنين ستات بالعجلة

فاجأ الفنان سامح حسين، طاقم برنامج راجل واتنين ستات، بدخوله إلى الإستوديو بالعجلة، قائلا: كل واحد شبرواى بيعرف يسوق عجل".





وعلقت الفنانة هيدى كرم، قائلة: "أوعى تبوظلنا ديكور الإستوديو بس"، مثيرة بذلك ضحك من فى الاستوديو.





وتابع سامح حسين، خلال حواره ببرنامج "راجل واتنين ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أنه يلعب بالدراجة منذ أن كان صغير فى الشوارع، متابعا :" كنت بأجرها لنص ساعة".





وأشار إلى: "أنا جاى بالعجلة من البيت، وباخد بناتى بيها كمان ونقعد نسابق بعض"، مضيفا أنها متعة كبيرة جدا ورياضة فى نفس الوقت.



