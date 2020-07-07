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أخبار العالم

الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:36 م
رئيس البرازيل
رئيس البرازيل
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قسم الخارجي
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أعلن إصابته بفيروس كورونا

وكان الرئيس البرازيلي قد قال إنه أجرى فحصا بالمستشفى، وأكدت نتيجته أن رئتيه في حالة جيدة. 

وخضع بولسونارو لفحص جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب ظهور أعراض الفيروس عليه. 

يذكر أن الرئيس البرازيلي قد دعا أنصاره في العديد من المناسبات لعدم ارتداء الكمامات، وقرر عدم إغلاق البلاد بسبب انتشار الفيروس. 

وكشفت وسائل إعلام برازيلية، الثلاثاء، عن انتظار الرئيس جاير بولسونارو، لنتائج تحليل فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ظهور بعض أعراض الفيروس عليه. 

وأعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أمس الإثنين، تسجيل 26 ألفا و51 إصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 602 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
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