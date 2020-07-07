لا يمثل خطرا كبيرا.. الصحة العالمية: نراقب انتشار الطاعون الدبلي في الصين

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب تفشي وباء الطاعون الدبلي في الصين خلال الفترة الأخيرة.





وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس إن تفشيا فيما يبدو لوباء الطاعون الدبلي في الصين يجري التعامل معه بشكل جيد ولا يعتبر أنه يمثل خطرا كبيرا.





وأضافت:"نراقب حالات التفشي في الصين، ونتابع الأمر عن كثب بمشاركة السلطات الصينية والمنغولية. في الوقت الراهن لا نعتبره أمرا ينطوي على خطورة كبيرة، لكننا نتابعه ونراقبه بحرص".





وجاء ذلك عقب الإبلاغ عن أربع حالات إصابة بالطاعون هناك في نوفمبر الماضي، بما في ذلك حالتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.





والطاعون الدبلي الذي اشتهر في العصور الوسطى "بالموت الأسود" مرض شديد العدوى وغالبا ما يكون فتاكا وينتشر في الغالب عن طريق القوارض.







