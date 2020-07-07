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سامح حسين: مؤمن بمقولة وراء كل رجل ناجح امرأة.. والاستقرار الأسري عامل مهم

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:48 م
سامح حسين وزوجته
سامح حسين وزوجته
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هاجر إبراهيم
قال الفنان سامح حسين، إن هناك تفسير خاص بجملة وراء كل رجل عظيم امرأة ليست مقولة نابليون بونابرت الفرنسي، بل أطلقت فى البداية على أرسطو، حيث أنه طوال حياته كان يعيش مع زوجته وكانت سيئة الطباع وشرسة، وبمجرد أن تركها أستطاع ان يتفلسف ويكون كما هو عليه الأن، فأطلقوا تلك المقولة.

وأضاف "حسين" خلا حواره ببرنامج "راجل وأتنين ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أن تلك المقولة موجودة أيضا فى الخارج، متابعا: "دايما هى الست الى بتدعم الراجل فى كل مكان، حتى لما الممثلين الى فى الخارج لما بيفوزوا بجوايز دايما بيذكروا زوجاتهم".

وتابع: "فعلا ورا أى رجل ناجح فى حياته وفى عمله، من المؤكد وجود امرأة سنداه ودائما تدعمه"، حيث أن المرأة التى تدعم زوجها لا تشغل تفكيره بتفاصيل غير الشئ الذى يحبه.

وأكد ان المرأة التى لا تدعم زوجها لن يكون ناجحا، لافتا إلى ان أحد أسباب النجاح هو الإستقرار بالمنزل.

وفاجأ الفنان سامح حسين، طاقم برنامج راجل وأتنين ستات، بدخوله إلى الإستوديو بالعجلة، قائلا: كل واحد شبرواى بيعرف يسوق عجل".

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