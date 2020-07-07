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توك شو

سامح حسين: مش هتضايق من نجاح مراتى بشرط عدم الندية والعند

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:22 م
الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين
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هاجر إبراهيم
قال الفنان سامح حسين، إنه لا يجب إنحصار المرأة على أن تكون زوجة الرجل، حيث من الممكن أن تكون ابنته أو أخته او والدته، وبالتالى لن يشكل نجاحها أى توتر، متابعا: "حتى لو مراتى ناجحة أكيد هكون سعيد ومش هتضايق من دا".

وأضاف "حسين" خلال حواره ببرنامج "راجل وأتنين ستات" المذاع عبر فضائية "أون"، أن نجاح زوجته يجب أن يكون بشرط عدم الندية أو العند، بل أن يكون هناك مشاركة فيما بينهم.

وتابع أن الرجل بطبعه قيادى حتى فى قديم الزمن، مضيفا  أن عنصر القيادة بالنسبة للرجل مهم جدا، وإذا تنازل عنه يخلق جرح كبير به.

وفاجأ الفنان سامح حسين، طاقم برنامج راجل وأتنين ستات، بدخوله إلى الإستوديو بالعجلة، قائلا: كل واحد شبرواى بيعرف يسوق عجل".

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