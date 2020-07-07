سامح حسين: العند زي الصوت العالى.. والست العنيدة تبقى ست ضعيفة

قال الفنان سامح حسين ، " العند من وجهة نظرى زى الصوت العالى"، لافتا إلى أنه كلما زاد علو الصوت كلما كان مركز ضعف للشخص.





وأضاف "حسين" خلال حواره ببرنامج " راجل وأتنين ستات " المذاع عبر فضائية "أون"، " الست العنيدة تبقى ست ضعيفة"، موضحا أن الرجل ليس عنيد بطبعه.





وتابع: "فعلا وراء أى رجل ناجح فى حياته وفى عمله، من المؤكد وجود أمرأة سنداه ودائما تدعمه"، حيث أن المرأة التى تدعم زوجها لا تشغل تفكيره بتفاصيل غير الشئ الذى يحبها.





وأكد ان المرأة التى لا تدعم زوجها لن يكون ناجح، لافتا إلى ان أحد أسباب النجاح هو الإستقرار بالمنزل.





وفاجأ الفنان سامح حسين، طاقم برنامج راجل وأتنين ستات، بدخوله إلى الإستوديو بالعجلة، قائلا: كل واحد شبرواى بيعرف يسوق عجل".



