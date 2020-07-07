تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبو سليم خلال الأسبوع القادم في بني سويف

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا مع مسؤولى الصرف الصحي بالمحافظة ، لبحث تذليل المعوقات التي تواجه تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف،خاصة وأن القرية تعرضت لتسرب مياه الصرف ببعض شوارع القرية ، إثر قيام الأهالي بالصرف على المشروع قبل تشغيله.





حيث حضر الاجتماع كل من :السيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ،والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة ، وعلى يوسف نائب رئيس المدينة ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ، والمهندس هشام مندوب عن شركة المقاولون العرب .





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وخلال الاجتماع الذي جمع كافة الأطراف والجهات المعنية ، لبحث الحلول العاجلة والدائمة ، وتنفيذها في أسرع وقت ، حيث تم الاتفاق على تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية خلال الأسبوع القادم ، والذي سيؤدى إلى حل المشكلة التي تعاني منها القرية.





وشدد المحافظ على استمرار أعمال سحب المياه من بعض الشوارع المتضررة حتى تجفيفها عن طريق معدات وسيارات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مع العمل على رفع المخلفات الناتجة عن ذلك من الشوارع وعودة الحياة إلى طبيعتها ، موجها بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة حتى يتم تشغيل المشروع الأسبوع القادم ، بعدما تم تذليل كافة معوقاته والعمل على استكمال المهمات ومكونات المشروع والمراجعة الفنية ، من خلال التعاون بين شركة المياه والجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب.







