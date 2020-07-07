AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبو سليم خلال الأسبوع القادم في بني سويف

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:36 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا مع مسؤولى الصرف الصحي بالمحافظة ، لبحث تذليل المعوقات التي تواجه تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف،خاصة وأن القرية تعرضت لتسرب مياه الصرف ببعض شوارع القرية ، إثر قيام الأهالي بالصرف على المشروع قبل تشغيله. 

حيث حضر الاجتماع كل من :السيد بلال حبش نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ،والمهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة ، وعلى يوسف نائب رئيس المدينة ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل ، والمهندس هشام  مندوب  عن شركة المقاولون العرب . 

اقرأ أيضا : 

وخلال الاجتماع الذي جمع  كافة الأطراف والجهات المعنية ، لبحث الحلول العاجلة والدائمة ، وتنفيذها في أسرع وقت ، حيث تم الاتفاق على تشغيل مشروع الصرف الصحي بالقرية خلال الأسبوع القادم ، والذي سيؤدى إلى حل المشكلة التي تعاني منها القرية. 

وشدد المحافظ على استمرار أعمال سحب المياه من بعض الشوارع المتضررة حتى تجفيفها عن طريق معدات وسيارات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، مع العمل على رفع المخلفات الناتجة عن ذلك من الشوارع  وعودة الحياة إلى طبيعتها ، موجها بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة حتى يتم تشغيل المشروع  الأسبوع القادم ، بعدما تم تذليل كافة معوقاته والعمل على استكمال المهمات ومكونات المشروع والمراجعة الفنية ، من خلال التعاون بين شركة المياه والجهاز التنفيذي لمشروعات بني سويف التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  وشركة المقاولون العرب. 


تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبو سليم خلال الأسبوع القادم في بني سويف
تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبو سليم خلال الأسبوع القادم في بني سويف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسليم مشروع الصرف الصحي بقرية كوم الضبع لشركة مياه الشرب في قنا

بالفيديو كونفرانس.. استعراض موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في الإسماعيلية

تكلفته 298 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة نقادة بمحافظة قنا

محافظ أسيوط يترأس اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى

محافظ بورسعيد يناقش استكمال أعمال تطوير مشروعات الصرف الصحي بحي الضواحي

240 مليون جنيه استثمارات جديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط

ترشيحاتنا

في زمن كورونا.. نصيحة من السعودية لحجاج بيت الله هذا العام

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

وصول جثمان والدة الفنان حمادة هلال إلى مثواها الأخير

أحمد موسى يسخر من تخبط في وسائل الإعلام التركية والقطرية بشأن ضرب قوات روسية في الجفرة.. فيديو

أبو ظبي البديل.. الكاف يستقر على إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون

الحالات الحرجة انخفضت.. لجنة مكافحة كورونا: استمرار انخفاض الإصابات يؤكد تخطي مصر الذروة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام

ما وراء الكواليس| قالت عنه موسوس وصوته وحش.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وشادية