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لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمت زيادة درجات الرأفة بنسبة 10% لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا عدم وجود تسريب بامتحان مادة الفيزياء.

وأضاف "حجازي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض الأسئلة تم تداولها على السوشيال ميديا، وتم ضبط 10 طلاب في مادة الفيزياء كانوا يحاولون الغش، لافتا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لها مواصفات معينة.

وأشار إلى أن الطالب الذي يعتمد على الغش لن ينجح، لافتا إلى أن هناك 9 حالات اشتباه بكورونا حتى الآن في وسط الطلاب وسيخوضون امتحانات الدور الثاني.

وألمح إلى أنه تم القبض على طالب حاول الغش بسماعة الأذن، مؤكدا أن نسبة الحضور في الامتحانات عالية عكس ما كان متوقعا وتجاوزات 95%.

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