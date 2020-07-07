أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟

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وسيتم طرح مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو وفقًا لجدول زمنى سوف يحدده المشرفون على

، وهو ما يجعل أسبوع الموضة يطرح في نفس الموعد ولكن بشكل مختلف في موعده كما كان يقام مسبقا، وجاء هذا وفقا لما ذكر في مجلة

vogue الإلكترونية.