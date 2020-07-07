أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟

ينطلق أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس بشكل مختلف كما هو مقرر فى شهر يوليو القادم، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام العروض بداية من 6 إلى 9 يوليو 2021.
وسيشارك كل من Fédération de la Haute Couture et de la Mode مقاطع فيديو اون لاين من بيوت الأزياء الراقية المعتمدة على منصة مخصصة للأزياء للمشاركين في اسبوع الموضة.
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وسيتم طرح مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو وفقًا لجدول زمنى سوف يحدده المشرفون على أسبوع الموضة بباريس، وهو ما يجعل أسبوع الموضة يطرح في نفس الموعد ولكن بشكل مختلف في موعده كما كان يقام مسبقا، وجاء هذا وفقا لما ذكر في مجلة vogue الإلكترونية.
وسيشارك كل من Fédération de la Haute Couture et de la Mode مقاطع فيديو اون لاين من بيوت الأزياء الراقية المعتمدة على منصة مخصصة للأزياء للمشاركين في اسبوع الموضة.
اقرأ ايضا | من عاصمة الأناقة.. إكسسوارات الشعر تستحوذ على أسبوع الموضة بباريس.. صور
وسيتم طرح مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو وفقًا لجدول زمنى سوف يحدده المشرفون على أسبوع الموضة بباريس، وهو ما يجعل أسبوع الموضة يطرح في نفس الموعد ولكن بشكل مختلف في موعده كما كان يقام مسبقا، وجاء هذا وفقا لما ذكر في مجلة vogue الإلكترونية.
وسيتم الإشراف على عروض الأزياء من قبل Chambre Syndicale de la Haute Couture، وقام المشرفون على أسبوع الموضة بباريس بتحديد 41 مشاركا في الأسبوع الرقمي ومن أشهر العلامات التجارية المشاركة:
Chanel
Christian Dior
Jean Paul Gaultier
Maison Margiela
Schiaparelli
Givenchy
Chanel
Christian Dior
Jean Paul Gaultier
Maison Margiela
Schiaparelli
Givenchy
ويقام أسبوع الموضة الرقمي بباريس على مدار ثلاثة أيام عروض أزياء عبر الإنترنت، لعرض التصاميم الجديدة للجمهور أونلاين من خلال الإنترنت.