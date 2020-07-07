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مرأة

أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:29 م
أسبوع الموضة الراقي
أسبوع الموضة الراقي بباريس 2021
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آية التيجي
ينطلق أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس بشكل مختلف كما هو مقرر فى شهر يوليو القادم، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام العروض بداية  من 6 إلى 9 يوليو 2021.


وسيشارك كل من Fédération de la Haute Couture et de la Mode مقاطع فيديو اون لاين من بيوت الأزياء الراقية المعتمدة على منصة مخصصة للأزياء للمشاركين في اسبوع الموضة.


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وسيتم طرح مقاطع الفيديو مقاطع الفيديو وفقًا لجدول زمنى سوف يحدده المشرفون على أسبوع الموضة بباريس، وهو ما يجعل أسبوع الموضة يطرح في نفس الموعد ولكن بشكل مختلف في موعده كما كان يقام مسبقا، وجاء هذا وفقا لما ذكر في مجلة vogue الإلكترونية.


وسيتم الإشراف على عروض الأزياء من قبل Chambre Syndicale de la Haute Couture، وقام المشرفون على أسبوع الموضة بباريس بتحديد 41 مشاركا في الأسبوع الرقمي ومن أشهر العلامات التجارية المشاركة:

Chanel
Christian Dior 
Jean Paul Gaultier 
Maison Margiela 
Schiaparelli 
Givenchy


ويقام أسبوع الموضة الرقمي بباريس على مدار ثلاثة أيام عروض أزياء عبر الإنترنت، لعرض التصاميم الجديدة للجمهور أونلاين من خلال الإنترنت.
أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟
أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟
أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟
أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟
أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟
أونلاين.. كيف سيكون أسبوع الموضة في باريس 2021 مع كورونا ؟
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