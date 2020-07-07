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أخبار العالم

السراج في ورطة.. وزير الداخلية يمنع مسئولي الحكومة من السفر

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
منع وزير الداخلية في حكومة السراج، فتحي باشاغا مسؤولي الحكومة من السفر خارج البلاد إلا بإذن شخصي منه. بحسب ما ذكرت قناة 218 الليبية.

ونقلت القناة عن مصدر خاصة لم تكشف هويته قوله إن هذه الخطوة جاءت بعد فضيحة زيارة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى تركيا ولقاءه مع أردوغان.

وسرد المصدر أن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، توجه إلى إيطاليا، الثلاثاء، على متن طائرة إيطالية خاصة أقلعت من مطار معيتيقة، في زيارة النمروش لم تكن معلنة أو مدرجة في جدول الرحلات الخاصة التابعة للمسؤولين في حكومة الوفاق، وخلال إنهاء الإجراءات الرسمية لمغادرة النمروش وإدخال بياناته كمغادر تفاجأوا بظهور “العلامة الحمراء” على بيانات النمروش في شاشة الحاسوب، ما يعني أن الاسم المدخل في الجهاز ممنوع من السفر إلا بتصريح أمني.

ولفت المصدر إلى أن النمروش غضب للغاية من الموقف واستفسر عن سبب منعه من السفر، فتم إبلاغه أنه إجراء متّبع من قبل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، حيث لا يتم السماح للمسؤولين في حكومة الوفاق بالسفر إلا بعد الموافقة الشخصية من وزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأشارت القناة إلى أن زيارة الصديق الكبير إلى تركيا تسببت في سجن ضابط  برتبة عقيد وموظف وهما على ذمة التحقيق بحجة عدم اتّباع الإجراءات الرسمية وإبلاغ وزارة الداخلية بقدوم الصديق الكبير من تركيا.

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