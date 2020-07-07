AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على البحر.. كريم عفيفي يشارك جمهوره بصورة من عطلته الصيفية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 10:55 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
Advertisements
أسماء الحسيني
نشر كريم عفيفى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحد الشواطئ.

وظهر كريم عفيفى على شاطئ البحر أثناء تقضيه أجازته  الصيفية كما نالت صورته إعجاب العديد من متابعيه جاء بعضها كالاتي :بحبك اوووووى.. حبيبي إستمتع ..ربنا يسعدك .

يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.

مسلسل ولد الغلابة بطوله كل من الفنان أحمد السقا ومحمد ممدوح، مى عمر، إنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، عفاف رشاد، هادى الجيار، فايق عزب، عبد الرحيم حسن والذى تدور أحداثه فى إطار صعيدى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عفيفي يهنئ متابعيه بعيد الفطر.. شاهد

آسر بك.. كريم عفيفي يحتفل بعيد ميلاد ابنه عبر إنستجرام.. شاهد

كريم عفيفي: أحمد عز العسل كله.. شاهد

كريم عفيفي ينشر صورة جديدة أثناء الإجازة الصيفية .. صورة

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تقول كلمتها في وضع الطاعون الدبلي.. تفاصيل

بالتفاصيل .. الرى : استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة حول سد النهضة

خبير أوبئة: الأسبوع القادم يحسم مصير كورونا بمصر

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

بعد تعاقد طاهر محمد طاهر مع الأهلي.. عماد النحاس يكشف عن عروض الزمالك للاعب.. فيديو

AdvertisementS

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 21718 وخروجهم من المستشفيات

بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

حذف السؤال.. أول تعليق من التعليم على امتحان مادة الفيزياء.. فيديو

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

هالة السعيد: أزمة فيروس كورونا ساهمت في تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

أبرزها الكمامة ومنع الزيارات.. الصحة تقدم 8 نصائح لـ الوقاية من كورونا

الإثنين.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا بخصوص دواء مصرى لـ الفيروس

بعد ظهور الموت الأسود .. نصائح للوقاية من الطاعون الدبلي

عالم إيطالي: استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا أمر سيئ

لطلاب الثانوية العامة.. التعليم: زيادة درجات الرأفة بنسبة 10%.. ولم يحدث تسريب لامتحان مادة الفيزياء |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة