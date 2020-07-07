على البحر.. كريم عفيفي يشارك جمهوره بصورة من عطلته الصيفية

نشر كريم عفيفى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة من أحد الشواطئ.





وظهر كريم عفيفى على شاطئ البحر أثناء تقضيه أجازته الصيفية كما نالت صورته إعجاب العديد من متابعيه جاء بعضها كالاتي : بحبك اوووووى.. حبيبي إستمتع .. ربنا يسعدك .





يُذكر أن كريم عفيفي عُرض له فى رمضان قبل الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.



