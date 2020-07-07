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توك شو

مصطفي الفقي: الفريق العصار كان من أكبر الخبراء في مجال العلاقات الخارجية.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:01 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ،: إنني أعرف الفريق العصار منذ الخمسينات وكنا اصدقاء في المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية واكد علي أنهم من مدينة واحدة .

وأضاف مصطفي الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن علاقتي بالفريق العصار كانت طيبة لأنه كان شخص جميل رؤوف وفاضل الخلق خفيض الصوت مضيفا أن الفريق العصار كان مؤدبا مع جميع الاشخاص .

واوضح مصطفي الفقي ، أن العصار كان لدية كفاءة عالية في العمل والقوات المسلحة قامت بدفعه إلى الفرق المتقدمة وحصل علي الماجستير وبعدها الدكتوراه .

وتابع : ان العصار كان من أكبر الخبراء في التسليح ومن اكبر الخبراء في مجال العلاقات الخارجية المصرية وكان يتعامل مع الأجانب والمصريين والعرب كلا علي حدة .

واستكمل : ان الفريق محمد العصار ظاهرة غير قابلة للتكرار واكد علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يحب العصار .
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