مصطفي الفقي: الفريق العصار كان من أكبر الخبراء في مجال العلاقات الخارجية.. فيديو

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية ،: إنني أعرف الفريق العصار منذ الخمسينات وكنا اصدقاء في المرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية واكد علي أنهم من مدينة واحدة .





وأضاف مصطفي الفقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن علاقتي بالفريق العصار كانت طيبة لأنه كان شخص جميل رؤوف وفاضل الخلق خفيض الصوت مضيفا أن الفريق العصار كان مؤدبا مع جميع الاشخاص .





واوضح مصطفي الفقي ، أن العصار كان لدية كفاءة عالية في العمل والقوات المسلحة قامت بدفعه إلى الفرق المتقدمة وحصل علي الماجستير وبعدها الدكتوراه . كفاءةبدفعهإلىوبعدها





وتابع : ان العصار كان من أكبر الخبراء في التسليح ومن اكبر الخبراء في مجال العلاقات الخارجية المصرية وكان يتعامل مع الأجانب والمصريين والعرب كلا علي حدة .





واستكمل : ان الفريق محمد العصار ظاهرة غير قابلة للتكرار واكد علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يحب العصار .