"كارير" مخترع التكييف.. تزوج ثلاث مرات ولم يحصل له وريث





يعد المهندس الأمريكي ويليس هافيلاد كارير، هو مخترع جهاز التكييف في العالم عام 1902، ومؤسس شركة كارير للتكيف عام 1915 تحت اسم "ميراكو كاريير"، لم يكن تكييف الهواء هو الأختراع الأوحد لـ"كارير" إذ ساهم في العديد من الانجازات والاختراعات.





وبمناسبة ارتفاع درجات الحرارة، ولجوء الكثير إلى أجهزة التكيف، يرصد صدى البلد في هذه السطور أبرز المعلومات عن مخترع جهاز التكييف.





بالرغم من زواج "كارير" ثلاث مرات على فترات متقطعة إلا أنه لم ينجب أولاد وترك أرثا ضخم دون أن يكون له ورثة.





وشغل منصب المدير المسؤول عن قسم هندسة الاختبارات، هذا إلى جانب اختراعه نظام جديد في طريقة ضبط كل من الحرارة والرطوبة المستخدمة في طباعة الألوان التي لم تكن التكنولوجيا في ذلك الوقت تساعد على طباعة كافة الألوان بجودة جيدة، لم يكتفي "كارير" فقط باختراع التكييف إنما طور الأمر أكثر من مرة على أكثر من مرحلة.





لم تسير حياة كارير على وتيرة واحدة تحت عنوان لمخترع العظيم إذ تعرض لأزمة مالية خلال الكساد الاقتصادي الذي اصاب الاقتصاد العالمي عام 1930 وترتب عليه تقليل استخدام التكييفات سواء في المنازل أو المحال والشركات، فضلا عن إندلاع الحرب العالمية الثانية وهو ما دفع "كارير" إلى الانتقال بشكل كامل إلى مدينة آخرى يبدأ خلالها رحلة صعود من جديد.





وعندما انتقل كارير إلى نيويورك تمكن من تحسس طريقه نحو النجاح ليبدأ التوسع في الفروع الخاصة بالشركة والبحث عن أيدي عاملة بسعر أرخص ومن ثم توريد منتجه إلى العالم أجمع وهو ما قد حصل مستقبلا، لتصل مبيعات كارير في مطلع الألفية الجديدة إلى 8 مليار دولار، فضلا عن توظيف نحو 45000 موظف.



