موجز السوشيال ميديا .. اختراق صفحة الحبيب بن علي الجفري .. ومي حلمي لـ محمد رشاد: عمري ما أسيبك

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:





صفحة الحبيب بن علي الجفري تتعرض للاختراق.. والحبيب يعتذر

تعرضت صفحة الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري على فيسبوك للاختراق من قبل بعض الهاكرز والذين قاموا بالرد على متابعيه بطريقة غير لائقة في بعض التعليقات





نجحت وكبرت معاك .. مي حلمي لـ محمد رشاد: عمري ما أسيبك ولا أضيع حب عمري

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة مع زوجها محمد رشاد..





جاري التحميل .. جدو يرفع لياقته البدنية في تدريبات الجونة .. شاهد

نشر محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له من تدريباته مع نادي الجونة.





كانت ست عظيمة وطيبة.. سوزان نجم الدين تنعى والدة حمادة هلال

نعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين والدة الفنان حمادة هلال التي توفيت صباح اليوم "الثلاثاء" بالمركز الطبي العالمي بعد تعرضها لوعكة صحية.



